Flaş iddia: Barcelona, Cimbom'un süper starı için düğmeye bastı! Rakipleri dünya yıldızları…

Flaş iddia: Barcelona, Cimbom’un süper starı için düğmeye bastı! Rakipleri dünya yıldızları…

Hücum hattına dünya çapında bir takviye yapmak isteyen Barcelona, listesini 4 isme indirdi. Atletico Madrid'in bırakmaya niyetli olmadığı Alvarez'e karşı, Galatasaray'da fırtınalar estiren Osimhen ön plana çıkıyor.

Galatasaray forması giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, Barcelona’nın yaz transfer dönemi için takip ettiği forvet adayları arasında yer alıyor.


The Athletic’in haberine göre Katalan ekibi, sezon sonunda hücum hattını güçlendirmek için transfer planlaması yaparken Nijeryalı golcüyü de izlenen isimler arasında değerlendiriyor. 


Barcelona’nın alternatif seçenekleri arasında Osimhen’in yanı sıra Omar Marmoush da yer alıyor.


Haberde, Barcelona’nın üst düzey hedefleri arasında ise Julian Alvarez ve Harry Kane’in bulunduğu belirtildi.


Transfer listesinde ilk sırada Alvarez’in yer aldığı, ancak Atletico Madrid forması giyen Arjantinli oyuncunun uzun süreli sözleşmesi ve yüksek bonservis beklentisi nedeniyle transferin kolay olmayacağı ifade edildi.


