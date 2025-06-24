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Fransa'nın köklü kulübü küme düştü: Ligue 2'de mücadele edecekler

Fransa'nın köklü kulübü küme düştü: Ligue 2'de mücadele edecekler

21:5524/06/2025, الثلاثاء
G: 24/06/2025, الثلاثاء
Yeni Şafak
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Fransa Futbol Federasyonu, Ligue 1'de mücadele eden efsane kulübü mali gerekçeler nedeniyle bir alt lige düşürme kararı aldı.

Fransa futbolunda sıcak saatler yaşanıyor.

Dış basında yer alan haberlere göre efsane kulüp bir alt lige düşürüldü.

LYON NEDEN KÜME DÜŞTÜ?

Son dönemlerde mali yönden sıkıntı yaşayan Lyon, borçları sebebiyle resmi olarak Ligue 2'ye düşürüldü.


LYON MAHKEMEYE GİDİCEK

Crystal Palace’taki hisselerini elden çıkaran Lyon kulübü, bu karara kısa süre içinde itiraz edecek. Lyon’u uzun ve zorlu bir süreç bekliyor.

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