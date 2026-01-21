Son olarak Fransa'nın Monaco takımına deplasmanda 1-0 yenilen sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasına 9 puanla 18. sırada girdi. Öte yandan Galatasaray, Atletico Madrid maçında bazı futbolcularından yararlanamayacak. Sakatlıkları bulunan Gabriel Sara ve Arda Ünyay, Atletico Madrid karşısında forma giyemeyecek. Kazımcan Karataş ise UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadığı için İspanya temsilcisi karşısında kadroda yer alamayacak.