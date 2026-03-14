LİGİN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMI





Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en golcü ekip konumunda bulunuyor.





Sezonda 59 gol atan sarı-kırmızılılar, geride kalan 25 haftada ligin en golcü ekibi oldu. Galatasaray'ı bu alanda 57 golle Fenerbahçe ve 51 golle Trabzonspor takip ediyor.





Süper Lig'de bu sezon kalesinde 18 gol gören Galatasaray, Göztepe ile birlikte en az gol yiyen ekip olarak da dikkati çekiyor.



