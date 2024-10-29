Galatasaray-Beşiktaş derbisinin tartışmalı pozisyonlarını Trio'da eski hakemler yorumladı: 'Kırmızı kartlar ve penaltı verilmedi'

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Mücadele esnasında yaşanan tartışmalı pozisyonları, Trio programında eski hakemler yorumladı.
Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.
Mücadeleyi sarı kırmızılı takım 2-1 kazandı.
Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler'in kararları damga vurdu.
Karşılaşma esnasında yaşanan tartışmalı pozisyonları, yayıncı kuruluşta yayınlanan Trio programında eski hakemler yorumladı.
İşte o yorumlar:
Trio: Ndour’un Osimhen’e hareketi faul ancak kart gerektirir mi bu açılardan yorumlamak mümkün değil.
Trio: Sanchez’in İmmobile’nin boşluğuna yaptığı bu yoklama hareketi net bir sarı kart olmalıydı.
Trio: Davinson, Joao Mario’ya çift atlayarak yaptığı kontrolsüz faul sebebiyle sarı kart görmeliydi.
Trio: "Icardi’yle Uduokhai mücadelesinde Icardi önceliği alarak rakibinin önüne geçiyor ve Uduokhai’nin arkadan dikkatsiz müdahalesiyle Icardi dağılarak düşüyor."
"Sahada çözülmesi zor bir pozisyon olmakla birlikte pozisyon bize göre penaltı. VAR burada devreye giremez."
Trio:"Rafa Silva’yla Davinson’un mücadelesinde umut vaat eden atak ve ayrıca kontrolsüz hareket sebebiyle Davinson sarı kart görmeliydi."
"Bu Davinson’un ilk yarıda yaptığı 3’ncü sarı kartlık müdahaleydi ancak hakem bunların 2’sine faul bile çalmadı."
Trio: Barış Alper Yılmaz Svensson’un taç atışını hızlı kullanmasına engel olmak için yaptığı sportmenlik dışı hareketin karşılığında net bir sarı kart görmeliydi.
Trio: Barış Alper-Immobile pozisyonuna itiraz için kalesinden koşarak gelen ve üzerine bir de topa vuran Muslera net bir sarı kart görmeliydi.
Trio: Immobile-Barış Alper Yılmaz pozisyonunda Immobile ceza sahasına girip tek vuruşla gol atma imkanına sahipti. Barış Alper burada kırmızı kart görmeliydi. VAR devreye girmeliydi.
"Kriterler: topun kontrolü, kaleye mesafe, oyunun yönü ve rakibin konumu konularının hiçbirinde şüphe yok."
Trio: Davinson Sanchez yaptığı faul sebebiyle değil düdükten sonra topa vurduğu için doğru bir sarı kart gördü.
Galatasaray'ın 2’nci golünün geldiği serbest vuruştan önce yaşanan pozisyonlar:
1- Barış Alper’in Rafa’yı çekmesi net faul.
Galatasaray'ın 2’nci golünün geldiği serbest vuruştan önce yaşanan pozisyonlar:
2- Icardi’nin Emirhan’a hareketi faul değil.
Galatasaray'ın 2’nci golünün geldiği serbest vuruştan önce yaşanan pozisyonlar:
3- Svensson’un Icardi’ye hareketi faul.
Trio: Galatasaray'ın 2’nci golünün geldiği serbest vuruşta hakem Beşiktaş barajının kurulmasını ve Ersin’in yerini almasını beklemeden vuruşun kullanılmasına izin vererek hata yaptı. Devamında Ersin koşarak hakeme itiraz ettiği için sarı kart görmeliydi.
Trio: "Barış Alper Yılmaz Semih’in formasından centilmenliğe aykırı şekilde çektiği için 2’nci sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç edilmeliydi."
Trio: "Yine aynı pozisyonda Torreira’nın Semih’in ayağına basması da sarı kart olmalıydı."
Trio: Gedson Torreira pozisyonunda penaltıyı gerektiren bir ihlal yok, devam kararı doğru.
Trio: "Sallai’nin yerde kalarak penaltı beklediği pozisyondaki devam kararı doğru. Burada her iki oyuncu aynı anda hamle yapıyor, herhangi bir ihlal veya hakemi aldatma söz konusu değil."