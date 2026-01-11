Galatasaray bir kötü haber daha: Osimhen’in dönüş tarihi değişti!

Nijerya, AFCON çeyrek finalinde Cezayir'i 2-0 devirirken perdeyi Galatasaraylı yıldız açtı. Galibiyetin mimarı olan tecrübeli forvet, ülkesini yarı finale taşıyarak İstanbul'a dönüş uçağını bir süre daha erteledi.
Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın çeyrek final maçında Nijerya ile Cezayir karşı karşıya geldi.
Nijerya, 47. dakikada Galatasaray'da forma giyen golcü futbolcu Victor Osimhen ve 57. dakikada Akor Adams'ın golleriyle karşılaşmayı 2-0 kazandı ve yarı finale çıktı.
Nijerya, yarı finalde ev sahibi Fas ile 14 Ocak Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.