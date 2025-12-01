Galatasaray bu sefer izin vermeyecek: Osimhen krizi!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, konuyla ilgili tepkili. Buruk son Şampiyonlar Ligi maçında forma giyemeyen Osimhen ile ilgili şunları söyledi; "Milli takımlara oyuncu gönderiyoruz ama oyuncuları hor kullanıyorlar. Parasını siz ödüyorsunuz ama onlar istediği gibi kullanabiliyor. Milli takımlara saygı duyuyorum, milli duygu farklı ama dönüşte Ismael Jakobs, Osimhen sakat döndü."



