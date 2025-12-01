Yeni Şafak
Galatasaray bu sefer izin vermeyecek: Osimhen krizi!

17:141/12/2025, Pazartesi
<p>Galatasaray'da Victor Osimhen bu sezon milli takım aralarında sakatlandı. Nijeryalı futbolcunun bu durumu sarı kırmızılıları rahatsız etti.</p>
Galatasaray'da Victor Osimhen bu sezon milli takım aralarında sakatlandı. Nijeryalı futbolcunun bu durumu sarı kırmızılıları rahatsız etti.

Galatasaray'da son milli takım arasından sakat dönen ve Gençlerbirliği ile Union SG maçlarında forma giyemeyen Osimhen ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da son günlerde yeni bir Osimhen krizi daha yaşanıyor. Bunun sebebi ise Nijerya Milli Takımı'nın Osimhen'i Monaco maçından önce milli takıma almak istemesi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, konuyla ilgili tepkili. Buruk son Şampiyonlar Ligi maçında forma giyemeyen Osimhen ile ilgili şunları söyledi; "Milli takımlara oyuncu gönderiyoruz ama oyuncuları hor kullanıyorlar. Parasını siz ödüyorsunuz ama onlar istediği gibi kullanabiliyor. Milli takımlara saygı duyuyorum, milli duygu farklı ama dönüşte Ismael Jakobs, Osimhen sakat döndü."


FIFA kurallarına göre oyuncular, turnuvadan bir önceki haftanın pazartesi sabahına kadar milli takıma katılmak zorunda.


Bu da Victor Osimhen'in 8 Aralık'ta milli takım kampına gitmesi gerektiği anlamına geliyor. 9 Aralık'ta ise Şampiyonlar Ligi'nde kritik Monaco maçı var.

Nijerya basınına göre; Galatasaray, Nijerya Futbol Federasyonu'ndan Osimhen'in bir gün geç kampa katılması konusunda istekte bulundu.

Nijerya Futbol Federasyonu, Osimhen ile ilgili Galatasaray'a henüz geri dönüş sağlamadı.

Nijerya Milli Takımı, Aralık ayında 4 maça çıkacak.

Galatasaray, bu sezon Osimhen'in oynamadığı Şampiyonlar Ligi maçlarında sahadan mağlup ayrıldı.

