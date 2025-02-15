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Fenerbahçe'de iki isim sınırda: Kart görürlerse derbiyi kaçıracaklar

Fenerbahçe'de iki isim sınırda: Kart görürlerse derbiyi kaçıracaklar

09:5315/02/2025, Cumartesi
G: 15/02/2025, Cumartesi
AA
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<p>Fenerbahçe'nin Anderlecht maçındaki 11'i</p>
Fenerbahçe'nin Anderlecht maçındaki 11'i

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Bu maçta 6 oyuncusundan yararlanamayacak sarı-lacivertlilerde 2 isim ise sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular kart görmeleri durumunda Galatasaray deplasmanında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Belçika'nın Anderlecht ekibini 3-0 yenen Fenerbahçe, son 13 resmi maçında mağlubiyet yaşamadı.

Süper Lig'de son 6 maçını kazanan sarı-lacivertliler, Kasımpaşa'yı da geçerek serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, haftaya 54 puanla 2. sırada giriyor.



6 eksik


Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak.


Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Diego Carlos, İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sarı kart cezalısı Sebastian Szymanski, karşılaşmada forma giyemeyecek.


Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz bireysel çalışan kaleci Dominik Livakovic de müsabakada yer alamayacak.




Derbi öncesi 2 isim sınırda


Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.


Sarı-lacivertli ekipte Filip Kostic ve Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa karşısında kart görmeleri durumunda Galatasaray deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.


#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Kasımpaşa

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