Galatasaray - Fenerbahçe Beko derbisi nefes kesti

Galatasaray - Fenerbahçe Beko derbisi nefes kesti

19/10/2025, Pazar
G: 19/10/2025, Pazar
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Beko derbi karşılaşmasında Galatasaray'ı deplasmanda mağlup etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray MCT Technic sahasında Fenerbahçe Beko'yu konuk etti.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan derbi mücadelesini Fenerbahçe Beko 85-76 kazandı. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler ligdeki galibiyet sayısını 3'e çıkardı ve maç fazlasıyla 3. sıraya yerleşti. 

Maçın en skorer ismi 20 sayıyla Galatasaray’dan James Palmer Jr. olurken Fenerbahçe’den Tarık Biberovic ve Melli 18’er sayı üretti.

Daha önce iki galibiyeti bulunan sarı-kırmızılı ekip ise ligdeki 2. mağlubiyetini aldı.

