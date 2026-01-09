Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak Süper Kupa finalinde, maç saatinde havanın 12 derece olması, kuvvetli rüzgar ve yağmurun etkili olması bekleniyor.

1 /4 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 19. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa, İstanbul'da sahibini bulacak.

2 /4 Galatasaray ile Fenerbahçe final maçında yarın saat 20.30’da Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda kozlarını paylaşacak.

3 /4 Bu derbide ezeli rakipler soğuk bir havada kozlarını paylaşacak.