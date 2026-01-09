Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak Süper Kupa finalinde, maç saatinde havanın 12 derece olması, kuvvetli rüzgar ve yağmurun etkili olması bekleniyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 19. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa, İstanbul'da sahibini bulacak.
Galatasaray ile Fenerbahçe final maçında yarın saat 20.30’da Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda kozlarını paylaşacak.
Bu derbide ezeli rakipler soğuk bir havada kozlarını paylaşacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesindeki tahminlere göre, karşılaşma saatinde hava sıcaklığının 12 derece göstermesi, kuvvetli rüzgar ve yağmur yağışlı olmasının beklendiği ifade edildi. Nem oranı ise yüzde 92 olacak.