Galatasaray Fenerbahçe'nin yeni başkanını bekliyor! Anlaşma yapılacak

Fenerbahçe'de seçim için geri sayıma geçilirken Galatasaray da ezeli rakibinin yeni başkan seçmesini bekliyor. İki kulüp ortak itirazda bulunacak.
TFF, yeni sezon için yabancı kuralını 10+4 olarak belirlemişti. Yıldız yabancıları getirmek için kontenjan açmak zorunda olan Galatasaray, bu karara tepki göstermiş ve TFF’ye kuralın değişmesi için başvuruda bulunmuştu.
Henüz bir yanıt alamayan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe’deki başkanlık seçimini bekliyor.
Sözcü'de yer alan habere göre ezeli rakibin de Aziz Yıldırım veya Hakan Safi’nin başkan olmasıyla birlikte 10+4’ün değiştirilmesi için itirazda bulunması muhtemel.
Galatasaray ile ilişkileri iyi olmayan TFF’nin bu kararı gözden geçireceği düşüncesi hakim.
7 Haziran sonrası ezeli rakiplerin bu konuda ortak bir görüşte birleşmesi bekleniyor.