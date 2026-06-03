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Galatasaray Fenerbahçe'nin yeni başkanını bekliyor! Anlaşma yapılacak

Galatasaray Fenerbahçe'nin yeni başkanını bekliyor! Anlaşma yapılacak

09:313/06/2026, Çarşamba
G: 3/06/2026, Çarşamba
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Fenerbahçe'de seçim için geri sayıma geçilirken Galatasaray da ezeli rakibinin yeni başkan seçmesini bekliyor. İki kulüp ortak itirazda bulunacak.

TFF, yeni sezon için yabancı kuralını 10+4 olarak belirlemişti. Yıldız yabancıları getirmek için kontenjan açmak zorunda olan Galatasaray, bu karara tepki göstermiş ve TFF’ye kuralın değişmesi için başvuruda bulunmuştu.

Henüz bir yanıt alamayan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe’deki başkanlık seçimini bekliyor.

Sözcü'de yer alan habere göre ezeli rakibin de Aziz Yıldırım veya Hakan Safi’nin başkan olmasıyla birlikte 10+4’ün değiştirilmesi için itirazda bulunması muhtemel.

Galatasaray ile ilişkileri iyi olmayan TFF’nin bu kararı gözden geçireceği düşüncesi hakim.

7 Haziran sonrası ezeli rakiplerin bu konuda ortak bir görüşte birleşmesi bekleniyor.

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