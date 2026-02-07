Galatasaray Hakan Çalhanoğlu için Inter'den söz aldı: Sezon sonunda geliyor

Galatasaray, transfer sezonu kapanmasına rağmen, milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu ve kulübü Inter ile sezon sonu için söz kesti. Yeni Şafak Spor Servisi Şefi Mustafa Göksel'in haberine göre; Hakan Çalhanoğlu, Dursun Özbek yönetiminin göreve devam etmesi halinde gelecek sezon sarı kırmızılı formayı giyecek.

1 /8 Galatasaray – Hakan Çalhanoğlu birlikteliği önümüzdeki sezon gerçekleşiyor. Sarı kırmızılı takım, milli oyuncunun transferi konusunda kulübü Inter ile söz kesti.

2 /8 Seçim kozu olacak Galatasaray’da sezon sonunda yapılacak başkanlık seçimi öncesinde Dursun Özbek’in kozlarından biri de Hakan Çalhanoğlu olacak

3 /8 Özbek ve yönetimi devre arasında da istediği oyuncu için İnter’den izin alamamıştı.

4 /8 İtalyan ekibi oyuncunun sezon sonunda çıkışına izin verdi. Hakan Çalhanoğlu Inter’in yeni kontrat teklifini kabul etmedi.

5 /8 Hakan nedeniyle yüksek maliyetli transfer yapılmadı Galatasaray, orta saha transferinde bu sebeple ekonomik olarak yüksek maliyetli bir yatırım yapmak istemedi.



6 /8 Sarı kırmızılı idareciler ve teknik heyet mevcut orta saha rotasyonunun sezonun kalan kısmı için yeterli olduğu fikrinde birleşti.

7 /8 Hakan Çalhanoğlu transferinin aynı Leroy Sane’de olduğu gibi yeni sezonun başında açıklanması bekleniyor.