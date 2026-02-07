Yeni Şafak
Galatasaray Hakan Çalhanoğlu için Inter'den söz aldı: Sezon sonunda geliyor

Galatasaray Hakan Çalhanoğlu için Inter'den söz aldı: Sezon sonunda geliyor

Mustafa Göksel
17:337/02/2026, Cumartesi
Galatasaray, transfer sezonu kapanmasına rağmen, milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu ve kulübü Inter ile sezon sonu için söz kesti. Yeni Şafak Spor Servisi Şefi Mustafa Göksel'in haberine göre; Hakan Çalhanoğlu, Dursun Özbek yönetiminin göreve devam etmesi halinde gelecek sezon sarı kırmızılı formayı giyecek.

Galatasaray – Hakan Çalhanoğlu birlikteliği önümüzdeki sezon gerçekleşiyor. Sarı kırmızılı takım, milli oyuncunun transferi konusunda kulübü Inter ile söz kesti.

Seçim kozu olacak

Galatasaray’da sezon sonunda yapılacak başkanlık seçimi öncesinde Dursun Özbek’in kozlarından biri de Hakan Çalhanoğlu olacak

Özbek ve yönetimi devre arasında da istediği oyuncu için İnter’den izin alamamıştı.

İtalyan ekibi oyuncunun sezon sonunda çıkışına izin verdi. Hakan Çalhanoğlu Inter’in yeni kontrat teklifini kabul etmedi.

Hakan nedeniyle yüksek maliyetli transfer yapılmadı

Galatasaray, orta saha transferinde bu sebeple ekonomik olarak yüksek maliyetli bir yatırım yapmak istemedi.


Sarı kırmızılı idareciler ve teknik heyet mevcut orta saha rotasyonunun sezonun kalan kısmı için yeterli olduğu fikrinde birleşti.

Hakan Çalhanoğlu transferinin aynı Leroy Sane’de olduğu gibi yeni sezonun başında açıklanması bekleniyor.

Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile mevcut sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

