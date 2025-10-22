Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini: Kaçıncı olacağını açıkladılar

Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini: Kaçıncı olacağını açıkladılar

11:1222/10/2025, بدھ
G: 22/10/2025, بدھ
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün Bodo-Glimt ile karşılaşacak. 3 puanı bulunan sarı-kırmızılı temsilcimiz mücadeleyi kazanarak ligde üst sırlara çıkmayı hedefliyor. Kritik maç öncesi Opta'nın sarı-kırmızılıların ligi kaçıncı sırada bitireceği yönündeki tahmini ortaya çıktı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında bugün Norveç'in Bodo/Glimt takımını konuk edecek.

Galatasaray Devler Ligi'nin 3. haftası öncesinde topladığı 3 puanla 20. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılı temsilcimiz, Norveçli rakibini yenip puan cetvelinde üst sıralara tırmanmak istiyor.

Futbol istatistik verilerinin yer aldığı OPTA, Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının sıralamasıyla ilgili tahminini açıkladı.

Söz konusu tahminde Arsenal liderlik için favori gösterildi. Galatasaray'ın ise lig sonunda 17. sırada yer alacağı öngörüldü.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 takım doğrudan son 16 turuna çıkarken, lig aşamasını 9-24 aralığında bitiren ekipler ise son 16 turu için iki ayaklı play-off maçı oynayacak. 


Play-off'ta lig aşamasını 9-16 arasında bitiren takımlar ile 17-24 arasında bitiren takımlar eşleşecek.

#Şampiyonlar Ligi
#Galatasaray
#Opta
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
5 yıl erken emeklilik müjdesi geldi! 9000’den 7200 prim günü ne zaman Meclis'e gelecek? Bağ-Kur prim eşitlemesi...