Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini: Kaçıncı olacağını açıkladılar

Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 takım doğrudan son 16 turuna çıkarken, lig aşamasını 9-24 aralığında bitiren ekipler ise son 16 turu için iki ayaklı play-off maçı oynayacak.





Play-off'ta lig aşamasını 9-16 arasında bitiren takımlar ile 17-24 arasında bitiren takımlar eşleşecek.