Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini: Kaçıncı olacağını açıkladılar

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün Bodo-Glimt ile karşılaşacak. 3 puanı bulunan sarı-kırmızılı temsilcimiz mücadeleyi kazanarak ligde üst sırlara çıkmayı hedefliyor. Kritik maç öncesi Opta'nın sarı-kırmızılıların ligi kaçıncı sırada bitireceği yönündeki tahmini ortaya çıktı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında bugün Norveç'in Bodo/Glimt takımını konuk edecek.
Galatasaray Devler Ligi'nin 3. haftası öncesinde topladığı 3 puanla 20. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılı temsilcimiz, Norveçli rakibini yenip puan cetvelinde üst sıralara tırmanmak istiyor.
Futbol istatistik verilerinin yer aldığı OPTA, Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının sıralamasıyla ilgili tahminini açıkladı.
Söz konusu tahminde Arsenal liderlik için favori gösterildi. Galatasaray'ın ise lig sonunda 17. sırada yer alacağı öngörüldü.
Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 takım doğrudan son 16 turuna çıkarken, lig aşamasını 9-24 aralığında bitiren ekipler ise son 16 turu için iki ayaklı play-off maçı oynayacak.
Play-off'ta lig aşamasını 9-16 arasında bitiren takımlar ile 17-24 arasında bitiren takımlar eşleşecek.