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Galatasaray istemişti: Manchester City’e transfer oluyor!

Galatasaray istemişti: Manchester City’e transfer oluyor!

11:4731/05/2025, Cumartesi
G: 31/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray’ın transfer listesinde yer alan yıldız futbolcu Manchester City’e yeşil ışık yaktı. Fransız basını İngiliz devinin oyuncu ile anlaşma sağladığını duyurdu.

Lyon'un genç yıldızı, Rayan Cherki için ayrılık haberleri çıkmaya devam ediyor.


Son olarak genç yıldız için Manchester City'nin teklifine onay verdiği yönünde bir haber öne sürüldü.

CHERKİ CİTY'YE 'EVET' DEDİ


Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre, Manchester City, Rayan Cherki transferinde oyuncu cephesiyle anlaşmaya vardı.


Haberde, teknik direktör Pep Guardiola'nın genç oyuncuyla bire bir görüşerek projelerini anlattığı ve Cherki'nin transfere olumlu yanıt verdiği belirtildi.

Transferin yaklaşık 40 milyon euro bonservis bedeliyle sonuçlanması bekleniyor.

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