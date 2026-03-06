Yeni Şafak
Galatasaray maçı öncesi Beşiktaş'ta flaş karar! O isim bizzat duyuracak

6/03/2026, Cuma
G: 6/03/2026, Cuma
13’ü ligde olmak üzere tam 17 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Beşiktaş’ta, derbi motivasyonu tavan yaptı. Kulüp Başkanı Serdal Adalı, oyuncuların moralini en üst seviyeye çıkarmak için bugün tesislere giderek "özel tarife"yi açıklayacak.

Süper Lig'de oynadığı son 13 maçta yenilmeyen ve son 3 maçından galibiyetle ayrılan Beşiktaş, serisini Galatasaray derbisiyle sürdürmek istiyor. Siyah-beyazlılar bu maçın hazırlıklarına devam ederken Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı derbi için özel bir prim belirledi.


Sabah gazetesinde yer alan habere göre Galatasaray maçı öncesi tesislere gidecek Adalı, oyuncular ve teknik heyete destek mesajını iletecek. Ek olarak Adalı, Galatasaray derbisi için oyuncuları motive etmek için özel bir prim açıklayacak.

Haberde, Beşiktaş'ın Galatasaray'la oynanacak derbinin kazanılması halinde oyunculara bu sezon başında belirlenen prim sisteminin üzerinde bir ödeme yapacağı ifade edildi.


Süper Lig'de son olarak evinde oynadığı Fenerbahçe derbisinde kaybeden Beşiktaş, sonrasındaki 13 maçta mağlup olmadı. Siyah-beyazlı ekip, bu süreçte 8 galibiyet ve 5 beraberlikle 29 puan topladı.

Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Beşiktaş, kupa da yenilgi yaşamadı. Grup etabında 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Sergen Yalçın'ın ekibinin Galatasaray derbisi öncesinde 17 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor.

