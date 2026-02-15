Yeni Şafak
Galatasaray maçı öncesi Juventus'u endişelendiren gelişme! Yıldız futbolcu forma giyemeyebilir

Tuğçe Erginkoç
16:5215/02/2026, Pazar
Galatasaray taraftarı ve Juventus cephesi, 17 Şubat Salı akşamı RAMS Park'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off mücadelesine kilitlenmişken, İtalyan ekibinde yaşanan şok sakatlık gündem oldu.

Juventus'un sezon başından bu yana orta sahadaki en dinamik ismi olan Khephren Thuram, antrenmanda yaşadığı kemik zedelenmesi nedeniyle son lig maçı olan Inter derbisinin kadrosundan çıkarılmıştı.



Oyuncunun bugün yapılan bireysel antrenmanda ağrı hissettiği ve teknik direktör Luciano Spalletti'nin onu İstanbul kafilesine dahil edip etmeme konusunda kararsız kaldığı belirtiliyor.

Tuttosport'a göre Juventus sağlık heyeti, oyuncuyu maça yetiştirmek için "şok tedavi" uyguluyor ancak asıl kararı salı sabahı yapılacak son testler belirleyecek.

Kritik mücadele, 17 Şubat Salı günü saat 20.45'te RAMS Park'ta oynanacak.

