Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ni kaçıncı sırada bitirecek? Yüzde 85 oran verdiler

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon Liverpool’dan sonra Bodo/Glimt’i de yenerek 2. galibiyetini elde etti. Bu galibiyet sonrasında istatistik siteleri, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kaçıncı sırada bitireceğini tahmin etti.

1 /6 UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Galatasaray sahasında Norveç takımı Bodo/Glimt ile karşı karşıya geldi.

2 /6 Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı müsabakadan 3-1’lik skorla galip ayrıldı.

3 /6 Cimbom, Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta Eintracht Frankfurt’a 5-1 yenildikten sonra 2. hafta Liverpool’u 1-0 mağlup etti. Bodo/Glimt mücadelesiyle Aslan, Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon oynadığı 3. maçta 2. galibiyetini elde etti.

4 /6 Bu maç sonrasında Football Meets Data'nın verilerine göre Galatasaray, yüzde 85 oranında ilk 24'te maçlarını tamamlayacak.

5 /6 Galatasaray'ın ilk 8'e girmesine de yüzde 8 ihtimal verildi.