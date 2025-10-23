Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ni kaçıncı sırada bitirecek? Yüzde 85 oran verdiler

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon Liverpool’dan sonra Bodo/Glimt’i de yenerek 2. galibiyetini elde etti. Bu galibiyet sonrasında istatistik siteleri, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kaçıncı sırada bitireceğini tahmin etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Galatasaray sahasında Norveç takımı Bodo/Glimt ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı müsabakadan 3-1’lik skorla galip ayrıldı.
Cimbom, Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta Eintracht Frankfurt’a 5-1 yenildikten sonra 2. hafta Liverpool’u 1-0 mağlup etti. Bodo/Glimt mücadelesiyle Aslan, Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon oynadığı 3. maçta 2. galibiyetini elde etti.
Bu maç sonrasında Football Meets Data'nın verilerine göre Galatasaray, yüzde 85 oranında ilk 24'te maçlarını tamamlayacak.
Galatasaray'ın ilk 8'e girmesine de yüzde 8 ihtimal verildi.