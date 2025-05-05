Galatasaray tarihinin en golcü futbolcuları: İşte Osimhen'in kırmak istediği rekor

Galatasaray’ın sezon başında kadrosuna kattığı Victor Osimhen, gösterdiği üstün performansla kulüp tarihinin en golcü isimleri arasına adını yazdırdı. 2024/25 sezonunda tüm kulvarlarda çıktığı 37 maçta 33 gol atan Nijeryalı yıldız, sarı-kırmızılı taraftarların yeni gözdesi oldu.
Galatasaray’ın efsanevi golcüleri arasında yer almak kolay değil. Ancak 2024/25 sezonunda gösterdiği performansla Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla tarihe geçmeyi başardı.
Tüm kulvarlarda 33 gol atan Nijeryalı yıldız, ilk sezonunda kulüp tarihindeki en skorer isimler arasına adını yazdırdı. Osimhen’in yükselişi, Galatasaray tarihinin en golcü sezonlarını bir kez daha gündeme taşıdı.
OSİMHEN REKORU KIRABİLECEK Mİ?
Osimhen’in bu çıkışı, Galatasaray tarihinin unutulmaz golcülerini yeniden gündeme taşıdı. Tanju Çolak, 1987/88 sezonunda attığı 46 gol ile hâlâ rekor olarak zirvede yer alıyor. Tanju Çolak'ı 43 gollü Hakan Şükür (1996/97) ve 36 gollü Metin Oktay (1960/61) takip ediyor. Osimhen ise şu an itibarıyla 7. sıraya yerleşmiş durumda.
Süper Lig’in bitmesine 4 hafta kalmışken ve Türkiye Süper Kupa finali de dahil olmak üzere Galatasaray’ın önünde toplam 5 resmi maç bulunuyor. Osimhen bu maçlarda gol atmayı sürdürürse, 34 gollü Mario Jardel’i geride bırakması bekleniyor.
33 golle Mauro Icardi, Burak Yılmaz ve Bafétimbi Gomis gibi isimleri geride bırakan Osimhen, performansını sürdürürse sezonu tarihin en özel gol sezonlarından biriyle tamamlayabilir.
Şu anda Galatasaray tarihinin en golcü sezonlarından birine imza atmakta olan Osimhen’in önünde kalan 5 maç, onu sıralamada yukarı taşıyabilir. Özellikle Jardel (34 gol) ve Metin Oktay (36 gol) gibi efsaneleri geçme ihtimali bile, bu sezonun ne denli tarihi olabileceğini gösteriyor.
Tanju Çolak’ın 46 gollük rekoru ise hâlâ çok uzak görünse de, Osimhen’in formu göz önüne alındığında teorik olarak ulaşılabilir kalıyor.
İşte Galatasaray formasıyla bir sezonda en çok gol atan futbolcular:
Tanju Çolak – 46 gol 1987/88 sezonu
Hakan Şükür – 43 gol 1996/97 sezonu
Tanju Çolak - 38 gol 1988/89 sezonu
Metin Oktay – 36 gol 1960/61 sezonu
Mario Jardel – 34 gol 2000/01 sezonu
Hakan Şükür – 34 gol 1997/98 sezonu
Metin Oktay - 33 gol 1959/60 sezonu
Tanju Çolak - 33 gol 1990/91 sezonu
Victor Osimhen – 33 gol 2024/25 sezonu (sezon devam ediyor)
Burak Yılmaz - 32 gol 2012/13 sezonu
Mauro Icardi – 32 gol 2022/23 sezonu
Bafétimbi Gomis – 32 gol 2017/18 sezonu