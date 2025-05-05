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Galatasaray tarihinin en golcü futbolcuları: İşte Osimhen'in kırmak istediği rekor

Galatasaray tarihinin en golcü futbolcuları: İşte Osimhen'in kırmak istediği rekor

21:215/05/2025, Pazartesi
G: 5/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray’ın sezon başında kadrosuna kattığı Victor Osimhen, gösterdiği üstün performansla kulüp tarihinin en golcü isimleri arasına adını yazdırdı. 2024/25 sezonunda tüm kulvarlarda çıktığı 37 maçta 33 gol atan Nijeryalı yıldız, sarı-kırmızılı taraftarların yeni gözdesi oldu.

Galatasaray’ın efsanevi golcüleri arasında yer almak kolay değil. Ancak 2024/25 sezonunda gösterdiği performansla Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla tarihe geçmeyi başardı.


Tüm kulvarlarda 33 gol atan Nijeryalı yıldız, ilk sezonunda kulüp tarihindeki en skorer isimler arasına adını yazdırdı. Osimhen’in yükselişi, Galatasaray tarihinin en golcü sezonlarını bir kez daha gündeme taşıdı.


OSİMHEN REKORU KIRABİLECEK Mİ?


Osimhen’in bu çıkışı, Galatasaray tarihinin unutulmaz golcülerini yeniden gündeme taşıdı. Tanju Çolak, 1987/88 sezonunda attığı 46 gol ile hâlâ rekor olarak zirvede yer alıyor. Tanju Çolak'ı 43 gollü Hakan Şükür (1996/97) ve 36 gollü Metin Oktay (1960/61) takip ediyor. Osimhen ise şu an itibarıyla 7. sıraya yerleşmiş durumda.


Süper Lig’in bitmesine 4 hafta kalmışken ve Türkiye Süper Kupa finali de dahil olmak üzere Galatasaray’ın önünde toplam 5 resmi maç bulunuyor. Osimhen bu maçlarda gol atmayı sürdürürse, 34 gollü Mario Jardel’i geride bırakması bekleniyor.

33 golle Mauro Icardi, Burak Yılmaz ve Bafétimbi Gomis gibi isimleri geride bırakan Osimhen, performansını sürdürürse sezonu tarihin en özel gol sezonlarından biriyle tamamlayabilir.

Şu anda Galatasaray tarihinin en golcü sezonlarından birine imza atmakta olan Osimhen’in önünde kalan 5 maç, onu sıralamada yukarı taşıyabilir. Özellikle Jardel (34 gol) ve Metin Oktay (36 gol) gibi efsaneleri geçme ihtimali bile, bu sezonun ne denli tarihi olabileceğini gösteriyor.


Tanju Çolak’ın 46 gollük rekoru ise hâlâ çok uzak görünse de, Osimhen’in formu göz önüne alındığında teorik olarak ulaşılabilir kalıyor.


İşte Galatasaray formasıyla bir sezonda en çok gol atan futbolcular:


Tanju Çolak – 46 gol 1987/88 sezonu

Hakan Şükür – 43 gol 1996/97 sezonu

Tanju Çolak - 38 gol 1988/89 sezonu

Metin Oktay – 36 gol 1960/61 sezonu

Mario Jardel – 34 gol 2000/01 sezonu

Hakan Şükür – 34 gol 1997/98 sezonu

Metin Oktay - 33 gol 1959/60 sezonu

Tanju Çolak - 33 gol 1990/91 sezonu

Victor Osimhen – 33 gol 2024/25 sezonu (sezon devam ediyor)

Burak Yılmaz - 32 gol 2012/13 sezonu

Mauro Icardi – 32 gol 2022/23 sezonu

Bafétimbi Gomis – 32 gol 2017/18 sezonu


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