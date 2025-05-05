Galatasaray tarihinin en golcü futbolcuları: İşte Osimhen'in kırmak istediği rekor





OSİMHEN REKORU KIRABİLECEK Mİ?





Osimhen’in bu çıkışı, Galatasaray tarihinin unutulmaz golcülerini yeniden gündeme taşıdı. Tanju Çolak, 1987/88 sezonunda attığı 46 gol ile hâlâ rekor olarak zirvede yer alıyor. Tanju Çolak'ı 43 gollü Hakan Şükür (1996/97) ve 36 gollü Metin Oktay (1960/61) takip ediyor. Osimhen ise şu an itibarıyla 7. sıraya yerleşmiş durumda.





Süper Lig’in bitmesine 4 hafta kalmışken ve Türkiye Süper Kupa finali de dahil olmak üzere Galatasaray’ın önünde toplam 5 resmi maç bulunuyor. Osimhen bu maçlarda gol atmayı sürdürürse, 34 gollü Mario Jardel’i geride bırakması bekleniyor.