Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan galibiyet yorumu

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 yendi. Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Okan Buruk, galibiyeti değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek puanını 18'e yükseltti.
Mücadele sonrası flaş röportajda konuşan sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:
"Maçın başından sonuna kadar rahat bir karşılaşma oldu. Top bizdeyken doğru yayıldık, geçişler bulduk. Son bölümde rakibin hücum hamleleri geldi. Biz de savunma hamlesi yaptık ve maçı böyle bitirdik."
"Çok mutluyuz. Buraya gelen taraftara teşekkür ederim. Bu galibiyet onlar için çok önemli. Fenerbahçe galibiyeti, deplasmanda olan galibiyet çok önemli."
"Galatasaray her maçı kazanmak için çıkar. Her maçı hedef olarak oyuncularımıza gösteriyoruz. hedeflerimiz hep kazanmak üzerine. Maç öncesi de kazanmak istediğimizi söyledim. Galatasaray hep kazanmak için sahadadır."
"Kötü sonuç olduğunda ilk olarak teknik adam suçlanır, bunu anlayışla karşılıyorum. Ancak kendime, oyuncularıma güveniyorum. Yönetim hep bize destek veriyor. Bazen zamana da ihtiyaç oluyor. Yükselen bir çizgimiz var, kazanarak gitmek istiyoruz."
"Maçın son bölümünde 3-1'i korumaya çalıştık, onlar baskı kurdu. Önemli ve değerli bir galibiyet. Genel olarak güzel bir maç oldu. Son iki maçta kimse mutlu olmamıştı. Bu kez iki takım da çok pozisyona girdi. İlk yarı 2-0 oldu, bu yüzden rahat maç oldu. Rakibi yanımıza yaklaştırmadık."
"İki takımı da tebrik ediyorum. Güzel bir maç oldu. Temiz bir maç oldu. Hakem de iyi yönetti. Herhangi bir olay olmadı. Maçtan sonra güzel bir şekilde buradan ayrılacağız."