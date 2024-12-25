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Galatasaray U17 derbide Fenerbahçe'yi hezimete uğrattı: Tarihi skor

Galatasaray U17 derbide Fenerbahçe'yi hezimete uğrattı: Tarihi skor

14:5925/12/2024, Çarşamba
G: 25/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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U17 Elit A Lig karşılaşmasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi 8-1 mağlup etti. Derbide tarihi skor imza atan sarı-kırmızılılarda galibiyeti getiren golleri 10 ile 27. dakikada Arda Tagay (2), 31. dakikada Yusuf Dağhan Kahraman, 50. dakikada Abdullah Kolazlı, 35 ile 52. dakikada Muhammed Arda Abir (2), 64. dakikada Furkan Koçak ve 86. dakikada Yusuf Arda Özyürt kaydetti. Galatasaray U17 - Fenerbahçe U17 maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Galatasaray U17, Elit A Lig karşılaşmasında Fenerbahçe U17'i konuk etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan derbiyi sarı-kırmızılılar, 8-1 kazandı.

Galatasaray takımına galibiyeti getiren golleri 10 ile 27. dakikada Arda Tagay (2), 31. dakikada Yusuf Dağhan Kahraman, 50. dakikada Abdullah Kolazlı, 35 ile 52. dakikada Muhammed Arda Abir (2), 64. dakikada Furkan Koçak ve 86. dakikada Yusuf Arda Özyurt kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golünü 78. dakikada Yasir Boz attı.


Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 34 yaparak 4. sıraya yükseldi. Fenerbahçe ise 28 puanla 8. sırada kaldı.

GALATASARAY U17 - FENERBAHÇE U17 MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN.

#Galatasaray U17
#Fenerbahçe U17
#U17 Elit A Ligi

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