U17 Elit A Lig karşılaşmasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi 8-1 mağlup etti. Derbide tarihi skor imza atan sarı-kırmızılılarda galibiyeti getiren golleri 10 ile 27. dakikada Arda Tagay (2), 31. dakikada Yusuf Dağhan Kahraman, 50. dakikada Abdullah Kolazlı, 35 ile 52. dakikada Muhammed Arda Abir (2), 64. dakikada Furkan Koçak ve 86. dakikada Yusuf Arda Özyürt kaydetti. Galatasaray U17 - Fenerbahçe U17 maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

1 /5 Galatasaray U17, Elit A Lig karşılaşmasında Fenerbahçe U17'i konuk etti.

2 /5 Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan derbiyi sarı-kırmızılılar, 8-1 kazandı.

3 /5 Galatasaray takımına galibiyeti getiren golleri 10 ile 27. dakikada Arda Tagay (2), 31. dakikada Yusuf Dağhan Kahraman, 50. dakikada Abdullah Kolazlı, 35 ile 52. dakikada Muhammed Arda Abir (2), 64. dakikada Furkan Koçak ve 86. dakikada Yusuf Arda Özyurt kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golünü 78. dakikada Yasir Boz attı.

