Galatasaray’da sezon sonunda kalede hareketlilik yaşanabilir. Günay Güvenç ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, Süper Lig ekibinde forma giyen genç ve gelecek vadeden bir isim için temaslara başladı.
Galatasaray’da sezon sonu yaklaşırken kaleci rotasyonunda önemli bir değişiklik yaşanabilir. Uğurcan’ın arkasında bekleyen Günay Güvenç’e Süper Lig’den ve yurt dışından birçok kulübün “1 numara” garantili teklif sunduğu öğrenildi. Tecrübeli file bekçisinin ayrılık ihtimali sarı-kırmızılı yönetimi harekete geçirdi.
Olası bir Günay vedasına karşılık alternatif arayışlarına başlayan Galatasaray, Berkan Kutlu’nun TÜMOSAN Konyaspor’a transfer sürecinde yeşil-beyazlıların genç kalecisi Deniz Ertaş’ın durumunu da masaya yatırdı. Sabah'ın haberine göre, tarafların sezon sonunda 20 yaşındaki eldiven için resmi görüşmelere başlaması bekleniyor.
Bu sezon TÜMOSAN Konyaspor formasıyla 13 maçta görev yapan Deniz Ertaş, performansıyla dikkat çekti. U21 Milli Takımı’na kadar yükselen genç kaleci, Türk futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösteriliyor. Ertaş'ın yeşil-beyazlılar ile 1,5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.