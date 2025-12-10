Yeni Şafak
Galatasaray yönetimi yedek kulübesinin üstünü çizdi

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde son karşılaşmalarda alınan mağlubiyetler sarı kırmızılı taraftarları üzdü. Teknik direktör Okan Buruk, yaşanan sakatlıklar ve cezalılar sebebiyle kadroda rotasyona gidemezken bazı oyuncuların sahaya bile giremeyecek kadar formsuz olması tepkilere neden oldu. Galatasaray yönetiminin bu sebeple devre arası transfer döneminde kadrodan birçok oyuncuyu gönderebileceği aktarıldı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son maçında Fransız ekibi Monaco'ya 1-0 mağlup oldu.

İlk yarılarda iyi bir oyun ortaya koyan Galatasaray, ikinci yarılarda ise büyük bir düşüş yaşıyor. Kadro rotasyonu yapmakta zorlanan Okan Buruk, yedek kulübesindeki futbolcuların formsuzluğundan dolayı şikayetçi.

Teknik direktör Okan Buruk'un yönetimle yaptığı fikir alışverişinde devre arası transfer döneminde birçok oyuncuyla yolları ayırma konusunda rapor verdiği ifade ediliyor.

Galatasaray'da gönderilecekler listesinin başında Yusuf Demir geliyor. Genç oyuncu sarı kırmızılılarda bir türlü beklentileri karşılayamamıştı.

Okan Buruk'un üstünü çizdiği oyunculardan biri de Ahmed Kutucu. Eyüpspor'dan büyük beklentilerle alınan oyuncu, son haftalardaki sakatlıklara ve eksikliklere rağmen bile şans bulamadı.

Galatasaray yönetimi, bahis oynadığı gerekçesiyle 9 ay futboldan men cezası alan Metehan Baltacı'nın da sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor.

Galatasaray yönetimi, istenilen seviyeye ulaşamayan Gabriel Sara için de gelebilecek teklifleri değerlendirmeyi planlıyor.

Galatasaray yönetimi, devre arasında Mauro Icardi ile de bir görüşme gerçekleştirecek. Arjantinli yıldız ile sözleşme yenilemeyi düşünmeyen yönetim, başarılı oyuncu devre arasında ayrılmak isterse bu konuda zorluk çıkartmayacak.

Galatasaray yönetiminin devre arasında rotasyonu güçlendirmek için en az 3-4 oyuncuyu kadroya katması bekleniyor.

