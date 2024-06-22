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Spor

Galatasaray Zaniolo'nun fiyatını belirledi

Umut Yılmaz
09:38 - 22/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 10:09 - 22/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

Galatasaray'ın geride bıraktığımız sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'nun ülkesine döneceği ifade edilirken sarı-kırmızılıların yıldız oyuncudan beklediği bonservis bedeli belli oldu.

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Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, ülkesinde manşetleri süslemeye devam ediyor.

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İtalyan basınında çıkan haberlere göre; sarı-kırmızılı takım Zaniolo'nun satışı için hazırlanıyor.

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Serie A'dan ise Atalanta ve Fiorentina'nın, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için sırada beklediği iddia edildi.

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Geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Aston Villa'da bekleneni veremeyen Zaniolo'nun gelecek sezon İtalya'da forma giyeceği duyuruldu.

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EN AZ 15 MİLYON EURO


Sarı-kırmızılı takım, Zaniolo'nun transferinden en az 15-20 milyon euro'luk bir gelir bekliyor.

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Zaniolo'yu bonservisiyle satmayı planlayan Galatasaray, satın alma opsiyonlu kiralama tekliflerini de değerlendirmeye alacak.

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Gelecek sezon İtalya'da forma giymek isteyen genç yıldız, ülke basınında gündem oldu.

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Atalanta ve Fiorentina'nın Zaniolo için sırada beklediği iddia edildi.

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İtalyan oyuncunun da menajerine ülkesine dönmek için talimat verdiği ifade edildi.

#Galatasaray
#Nicolo Zaniolo
#Transfer
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