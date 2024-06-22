Galatasaray Zaniolo'nun fiyatını belirledi

Galatasaray'ın geride bıraktığımız sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'nun ülkesine döneceği ifade edilirken sarı-kırmızılıların yıldız oyuncudan beklediği bonservis bedeli belli oldu.
Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, ülkesinde manşetleri süslemeye devam ediyor.
İtalyan basınında çıkan haberlere göre; sarı-kırmızılı takım Zaniolo'nun satışı için hazırlanıyor.
Serie A'dan ise Atalanta ve Fiorentina'nın, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için sırada beklediği iddia edildi.
Geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Aston Villa'da bekleneni veremeyen Zaniolo'nun gelecek sezon İtalya'da forma giyeceği duyuruldu.
EN AZ 15 MİLYON EURO
Sarı-kırmızılı takım, Zaniolo'nun transferinden en az 15-20 milyon euro'luk bir gelir bekliyor.
Zaniolo'yu bonservisiyle satmayı planlayan Galatasaray, satın alma opsiyonlu kiralama tekliflerini de değerlendirmeye alacak.
Gelecek sezon İtalya'da forma giymek isteyen genç yıldız, ülke basınında gündem oldu.
Atalanta ve Fiorentina'nın Zaniolo için sırada beklediği iddia edildi.
İtalyan oyuncunun da menajerine ülkesine dönmek için talimat verdiği ifade edildi.