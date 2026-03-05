Galatasaray'a Beşiktaş derbisi öncesi çifte müjde

Galatasaray'da kritik mücadele öncesi sakatlıkları nedeniyle Alanya'ya götürülmeyen Yunus Akgün ve Roland Sallai'nin durumu merak konusu olmuştu. En yakın takipçisinin 4 puan önünde bulunan ve kritik derbiyi kayıpsız atlatmak isteyen sarı-kırmızılılarda sakatlardan da iyi haber geldi.