Galatasaray'a Beşiktaş derbisi öncesi çifte müjde

Süper Lig'de hafta sonu Beşiktaş'la kritik derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek Galatasaray'a, sakatlıkları bulunan ve son durumları merak edilen iki isimden iyi haber geldi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor'u yenerek 4'te 4 yapan ve turunu atan Galatasaray'da yüzler gülüyor. Yarıştığı tüm kulvarlarda yoluna doludizgin devam eden sarı-kırmızılılarda gözler Beşiktaş derbisine çevrildi.
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 25. haftasında cumartesi günü ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk olacak.
Galatasaray'da kritik mücadele öncesi sakatlıkları nedeniyle Alanya'ya götürülmeyen Yunus Akgün ve Roland Sallai'nin durumu merak konusu olmuştu. En yakın takipçisinin 4 puan önünde bulunan ve kritik derbiyi kayıpsız atlatmak isteyen sarı-kırmızılılarda sakatlardan da iyi haber geldi.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; kupa maçının kadrosuna alınmayan Roland Sallai ve Yunus Akgün'ün durumunun düzeldiği ve derbide göreve hazır olduğu belirtildi.
Öte yandan Okan Buruk ayrıca son haftaların formda ve yenilmez takımı Beşiktaş'a karşı taktik çalışmalarına da başladı.
Önde Osimhen'le başlayan baskı anlayışına derbide de devam edecek olan Buruk, orta sahada da üstünlüğü ele alıp erken gol bularak sonuca gitmek istiyor.