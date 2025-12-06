Yeni Şafak
Galatasaray’a kötü haber: Yıldız futbolcu Monaco maçında yok!

6/12/2025, Cumartesi
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Fildişi Sahilli savunmacı Wilfried Singo'nun sahalara dönüşü uzuyor. Samsunspor maçında forma giyemeyen 24 yaşındaki oyuncunun, yapılan sağlık kontrolleri sonrası en az 2 hafta daha takımdan ayrı kalması bekleniyor. İşte detaylar.

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle formasında uzak kalan Wilfried Singo'nun son durumu merak ediliyor.


2 HAFTA DAHA UZAK KALMASI BEKLENİYOR


Sarı kırmızılıların 24 yaşındaki oyuncusu Wilfried Singo'nun en az 2 hafta daha takımdan uzak kalması bekleniyor.


Ligdeki Samsunspor maçında yer almayan Fildişi Sahilli savunmacı, 9 Aralık Salı günkü Monaco mücadelesini de kaçıracak.


Sarı kırmızılılarda sağlık ekibi Singo'nun durumunu sürekli olarak takip edecek.


PERFORMANSI


Galatasaray formasıyla 10 maça çıkan Singo, 1 asistlik performans sergiledi.


