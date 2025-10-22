UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Ajax deplasmanda Chelsea ile karşı karşıya geldi. Hollanda temsilcisinde yıldız isim 15. dakikada kırmızı kart gördü ve Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.
Stamford Bridge'de oynanan mücadelenin 15. dakikasında konuk ekip Ajax, 10 kişi kaldı.
Kenneth Taylor, rakibinin bileğine yaptığı müdahalenin ardından VAR incelemesi sonrası kırmızı kart gördü.
Kırmızı kart gören Taylor, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.