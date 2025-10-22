Yeni Şafak
Galatasaray'a sevindiren haber: Ajaxlı yıldız cezalı duruma düştü

22:4122/10/2025, Çarşamba
G: 22/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Ajax deplasmanda Chelsea ile karşı karşıya geldi. Hollanda temsilcisinde yıldız isim 15. dakikada kırmızı kart gördü ve Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Ajax deplasmanda Chelsea ile karşı karşıya geldi. 

Stamford Bridge'de oynanan mücadelenin 15. dakikasında konuk ekip Ajax, 10 kişi kaldı.

Kenneth Taylor, rakibinin bileğine yaptığı müdahalenin ardından VAR incelemesi sonrası kırmızı kart gördü.

Kırmızı kart gören Taylor, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

