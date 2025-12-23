Yeni Şafak
Galatasaray'a transferde müjde! Sözleşmesi uzatılıyor

16:0823/12/2025, Salı
G: 23/12/2025, Salı
Galatasaray'a büyük umutlarla gelip beklentileri karşılayamadığı için kiralık gönderilen yıldız futbolcuda flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Ara transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala çalışmalarına hız veren Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılarda gündem maddelerinden biriyse Carlos Cuesta oldu.


Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde 8 milyon Euro karşılığında Genk'ten transfer edilen Kolombiyalı stoper, gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşatmıştı. Yönetim, kadroda düşünülmeyen 26 yaşındaki futbolcuyu eylül ayında Vasco da Gama'ya kiralamıştı.

Brezilya ekibiyle gösterdiği başarılı performansla takımın vazgeçilmezlerinden olan Carlos Cuesta'nın kiralık sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek. Brezilya basını, Vasco da Gama'nın Kolombiyalı savunma oyuncusu için aldığı kararı duyurdu.

Fotomaç'ın aktardığı habere göre Brezilya ekibi, 1.5 milyon Euro karşılığında Kolombiyalı stoperin sözleşmesini 2026 yılı sonuna kadar uzatacak.

Carlos Cuesta, bu sezon Vasco da Gama formasıyla çıktığı 17 maçta 1 gol attı. 26 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

#Galatasaray
#Carlos Cuesta
#Transfer
