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Galatasaray'a yıldız isimden iyi haber! Icardi ve Torreira ikna etti

Galatasaray'a yıldız isimden iyi haber! Icardi ve Torreira ikna etti

17:0830/12/2024, Pazartesi
G: 30/12/2024, Pazartesi
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Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'a, gündemindeki isimden iyi haber geldi. Yıldız ismi, Icardi ve Torreira'nın ikna ettiği ifade ediliyor. İşte ayrıntılar...

Ara transfer için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündemdeki isimlerden biri de Milan Skriniar.

Sarı-kırmızılıların transferde önemli aşama kaydettiği, Slovak stoperin Galatasaray'a kiralık olarak katılmasının önünde bir engel kalmadığı iddia edildi.

Skriniar'ın ikna edilmesinde Icardi ve Torreira ile yaptığı görüşmenin etkili olduğu aktarıldı.

NTV Spor'un İtalyan basınından aktardığı haberde Galatasaray'ın, Skriniar'ı 6 aylığına kadrosuna katacağı belirtildi.

29 yaşındaki stoperin Galatasaray'da 5 milyon Euro kazanması bekleniyor.

2021'de 65 milyon Euro'luk piyasa değerine ulaşan Skriniar'ın güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.

#Galatasaray
#Milan Skriniar
#Transfer

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