Galatasaray'a yıldız isimden kötü haber: Ajax maçı öncesi sakatlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile karşılaşacak olan Galatasaray'da yıldız isim sakatlandı. MR'a gireceği belirtilen başarılı futbolcu, kritik deplasmanda forma giyemeyecek.
Trendyol Süper Lig'de son hafta oynanan Trabzonspor maçından beraberlikle ayrılan Galatasaray gözünü Avrupa'ya çevirdi.
Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi 4. haftasında Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk olacak. Amsterdam'da oynanacak mücadele öncesi Galatasaray'ın yıldız isminden kötü haber geldi.
YUNUS AKGÜN SAKAT MI?
Trabzonspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Yunus Akgün'ün ağrıları sürüyor. Milli oyuncu sağlık kontrolleri için MR'a girecek.
YUNUS AKGÜN AJAX MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Trabzonspor maçındaki bir pozisyonda şut atarken kasığında çekme hisseden Yunus Akgün'ün Ajax ve Kocaelispor maçlarında takımını yalnız bırakacak
Bu sezon 13 maçta forma giyen Yunus Akgün, 4 gol atıp 2 asistlik skor katkısı verdi. 25 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılarla 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.