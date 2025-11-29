Galatasaray'da bek krizi radikal kararı getirdi! Okan Buruk, derbide o yıldızı mecburen savunmaya çekiyor

Galatasaray'da 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi bek pozisyonlarında tam bir alarm durumu yaşanıyor. Eren Elmalı'nın cezalı, Jakobs, Singo ve Kaan Ayhan'ın sakat/yetersiz olması nedeniyle teknik direktör Okan Buruk, radikal bir formül geliştirdi.
1 Aralık Pazartesi günü Chobani Stadı'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da Victor Osimhen forma giyebilecek. Ancak sarı-kırmızılılar dev derbi öncesi en büyük problemi bek pozisyonunda yaşıyor.
Sol bekte Eren Elmalı'nın bahis nedeniyle aldığı 45 günlük hak mahrumiyeti cezası sürüyor. Sarı-kırmızılılarda Jakobs da sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Sağ bekte ise Singo sakat, Sallai kart cezalısı ve milli takımdan sakat dönen Kaan Ayhan henüz istenen durumda değil.
Hürriyet'te yer alan habere göre Okan Buruk, Fenerbahçe karşısında sol bekte Kazımcan Karataş'a şans verecek çünkü bu bölgede sarı-kırmızılıların başka alternatifi yok. Buruk'un sağ bekte Singo, Kaan Ayhan ve Sallai'nin yokluğunda tıpkı önceki yıllarda olduğu gibi Barış Alper Yılmaz'ı oynatacağı ifade edildi.
Osimhen'in dışında akıbetleri en fazla merak edilen Lemina ve Yunus Akgün ise derbiye yetiştirilmeye çalışılıyor. Yunus Akgün'ün Fenerbahçe maçına yetişse bile yedek başlaması bekleniyor.
Mario Lemina'nın ise ağrılarının geçtiği dev derbiye hazır olacağı aktarıldı.