Galatasaray'da bek krizi radikal kararı getirdi! Okan Buruk, derbide o yıldızı mecburen savunmaya çekiyor

Hürriyet'te yer alan habere göre Okan Buruk, Fenerbahçe karşısında sol bekte Kazımcan Karataş'a şans verecek çünkü bu bölgede sarı-kırmızılıların başka alternatifi yok. Buruk'un sağ bekte Singo, Kaan Ayhan ve Sallai'nin yokluğunda tıpkı önceki yıllarda olduğu gibi Barış Alper Yılmaz'ı oynatacağı ifade edildi.



