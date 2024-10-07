Galatasaray’da eleştiriliyordu: Yeni takımında yeniden doğdu!

Ndombele'nin Kanadalı takım arkadaşı Moise Bombito, "Antrenmanlarda beni en çok etkileyen oyuncu kim mi? Pek çok oyuncu var ama özellikle Tanguy Ndombele! Olağanüstü bir tekniğe sahip. Onu izlemek keyif ve takım arkadaşı olmak da zevk." açıklamasını yaptı.



