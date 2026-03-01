Yeni Şafak
Galatasaray'da erken veda yakın: Genç yıldız İngiltere'ye transfer olabilir

Galatasaray'da erken veda yakın: Genç yıldız İngiltere'ye transfer olabilir

18:231/03/2026, Pazar
Yeni Şafak
Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı genç futbolcu için İngiltere ihtimali gündeme geldi. Sarı-kırmızılılarda sınırlı süre bulan 22 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda ayrılığı gerçekleşebilir.

Galatasaray’ın kış transfer döneminde Girona FC’den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Yaser Asprilla için Avrupa basınında yeni bir iddia ortaya atıldı. İspanya’nın önde gelen spor gazetelerinden AS, Kolombiyalı futbolcunun yeniden İngiltere’ye dönebileceğini ve bu kez Leeds United forması giyebileceğini öne sürdü.

2024-25 sezonu başında Watford FC’dan 18 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Asprilla, La Liga temsilcisinde beklenen çıkışı yapamadı. Girona’da “rekor transfer” etiketiyle büyük umut bağlanan 22 yaşındaki kanat oyuncusunun performansı eleştirilerin odağına yerleşti. İspanyol basını, kulübün oyuncuya dair uzun vadeli planlarında soru işaretleri oluştuğunu aktardı.

Genç futbolcu, 2025-26 sezonu ara transfer döneminde Süper Lig ekibi Galatasaray’a kiralandı. Ancak sarı-kırmızılı formayla şu ana kadar 6 resmi maçta toplam 175 dakika sahada kalabildi. Asprilla, yalnızca Türkiye Kupası’nda oynanan İstanbulspor karşılaşmasına ilk 11’de başladı ve skor katkısı üretemedi.

