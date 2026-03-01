Galatasaray'da erken veda yakın: Genç yıldız İngiltere'ye transfer olabilir

Galatasaray’ın kış transfer döneminde Girona FC’den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Yaser Asprilla için Avrupa basınında yeni bir iddia ortaya atıldı. İspanya’nın önde gelen spor gazetelerinden AS, Kolombiyalı futbolcunun yeniden İngiltere’ye dönebileceğini ve bu kez Leeds United forması giyebileceğini öne sürdü.