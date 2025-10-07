Galatasaray'da flaş Icardi gelişmesi! Milli ara sonrası...

Galatasaray'da son dönemlerde yedek kaldığı için mutsuz olduğu ifade edilen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile ilgili milli aradan sonra harekete geçiliyor.
Galatasaray'da uzun süreli sakatlığını atlattıktan sonra fiziksel durumuyla dikkat çeken Mauro Icardi, buna karşın özellikle ilk 11'de başladığı maçlarda verdiği skor katkısıyla dikkat çekmişti.
Attığı gollere rağmen fazla kilolarından henüz kurtulamayan Mauro Icardi, Liverpool ve Beşiktaş derbisindeki tavırlarıyla göze çarpmıştı.
Mauro Icardi'de yaşanan sıkıntı Galatasaray yönetiminin de dikkatini çekti.
Fanatik'te yer alan habere göre yönetim, Okan Buruk'tan krizi en kısa sürede çözmesini istedi.
Okan Buruk'un izin sonrası Icardi ile bir toplantı yapacağı belirtildi.
Buruk'un bu görüşme sonrası yönetimle de bir araya geleceği ve konuyla ilgili rapor vereceği haber detayında yer aldı.