Galatasaray’da forvet için devre arası çılgın plan: Icardi’nin yerine o geliyor!

Galatasaray, Mauro Icardi'nin formsuzluğu ve forvet arayışları nedeniyle gözünü İtalya'ya dikti. Sarı-kırmızılılar, Milan'ın geçtiğimiz sezon tam 30.2 milyon Euro ödediği ancak beklentileri karşılayamayan 24 yaşındaki yıldız golcü Santiago Gimenez için harekete geçti.

1 /5 Mauro Icardi'nin beklenen seviyeye bir türlü gelememesi ve Osimhen'in Afrika Uluslar Kupası'na gidecek olması nedeniyle yedek forvet transferi hedefleyen Galatasaray'ın radarına giren isim ortaya çıktı.



2 /5 GALATASARAY'IN HEDEFİ SANTIAGO GIMENEZ

Menajer George Gardi'nin hakim olduğu İtalyan pazarına yönelen Galatasaray, Milan'ın yıldızı Santiago Gimenez'e kanca attı. Sabah'a göre sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki golcüyü ocak ayında kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.



3 /5 MİLAN 30 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Milan'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında 30.2 milyon euro ödeyerek transfer ettiği Santiago Gimenez beklentilerin altında kalmıştı. Haberde sarı-kırmızılıların, Meksikalı yıldızın durumunu sorduğu ifade edildi.



4 /5 GELECEK HAFTA SAHALARA DÖNÜYOR

An itibarıyla ayak bileğinden sakatlığı bulunan Santiago Gimenez'in gelecek hafta sahalara dönmesi bekleniyor.

