Galatasaray’da forvet için devre arası çılgın plan: Icardi’nin yerine o geliyor!

Galatasaray, Mauro Icardi'nin formsuzluğu ve forvet arayışları nedeniyle gözünü İtalya'ya dikti. Sarı-kırmızılılar, Milan'ın geçtiğimiz sezon tam 30.2 milyon Euro ödediği ancak beklentileri karşılayamayan 24 yaşındaki yıldız golcü Santiago Gimenez için harekete geçti.
Mauro Icardi'nin beklenen seviyeye bir türlü gelememesi ve Osimhen'in Afrika Uluslar Kupası'na gidecek olması nedeniyle yedek forvet transferi hedefleyen Galatasaray'ın radarına giren isim ortaya çıktı.
GALATASARAY'IN HEDEFİ SANTIAGO GIMENEZ
Menajer George Gardi'nin hakim olduğu İtalyan pazarına yönelen Galatasaray, Milan'ın yıldızı Santiago Gimenez'e kanca attı. Sabah'a göre sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki golcüyü ocak ayında kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
MİLAN 30 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ
Milan'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında 30.2 milyon euro ödeyerek transfer ettiği Santiago Gimenez beklentilerin altında kalmıştı. Haberde sarı-kırmızılıların, Meksikalı yıldızın durumunu sorduğu ifade edildi.
GELECEK HAFTA SAHALARA DÖNÜYOR
An itibarıyla ayak bileğinden sakatlığı bulunan Santiago Gimenez'in gelecek hafta sahalara dönmesi bekleniyor.
SANTİAGO GİMENEZ'İN SEZON KARNESİ
Bu sezon lig ve kupada toplam 11 maça çıkıp 768 dakika süre alan Santiago Gimenez, 1 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.