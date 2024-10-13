Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, katıldığı bir televizyon programında, sarı kırmızılı bir oyuncunun ülkesine dönmek istediğini söyledi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, TV100’de açıklamalarda bulundu.
Buruk, Galatasaraylı bir oyuncunun sezon sonunda ülkesine dönmek istediğini söyledi.
Bu isim, sarı kırmızılı taraftarların çok sevdiği Fernando Muslera.
Okan Buruk’un, Muslera hakkında yapmış olduğu açıklama şu şekilde:
“Muslera'nın niyeti, sezon sonu ülkesine dönmek.”
“Çok profesyonel, bence oynar ve devam eder.”
“Geçen sene de bu zamanlar Uruguay'a dönmeyi düşünüyordu. Ailesi de orada.”
“Fiziksel açıdan bir sorunu yok.”