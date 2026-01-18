Galatasaray'da ortalığı karıştıran görüntü! Eleştiri yağmuruna tutuldu

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında sahasında karşılaştığı Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı camiada puan kaybının sebepleri tartışılırken ortaya çıkan bir görüntü, taraftarı isyan ettirdi.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray evinde konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda kritik iki puan kaybetti.
Sarı-kırmızılılarda mücadele sonrası özellikle başkan Dursun Özbek olmak üzere teknik heyete büyük tepki oldu.
Camia puan kaybının sebeplerini tartışırken, sosyal medyaya yansıyan bir görüntü taraftarı isyan ettirdi.
Bir taraftarın statta devre arasında çektiği videoda, Galatasaray takımından hiçbir oyuncunun ısınmak için sahada olmadığı görülüyor.
Bu görüntüler, sarı-kırmızılı taraftarların sert eleştiriler yapmasına neden oldu.