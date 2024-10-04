Galatasaray'da Osimhen şoku: Sahalara ne zaman döneceği belli oldu

Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncunun sakatlığının beklenenden daha uzun süreceği öğrenildi.
Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalmıştı.
Bu maçın ilk yarısında sakatlanan Osimhen, tedavisinin ardından yeniden sahaya geri dönmüştü.
Yıldız golcü daha sonra devre arasında oyundan alındı.
Galatasaray yaptığı açıklamada, Osimhen'in sol üst arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurmuştu.
Osimhen'in bir iki hafta sahalardan uzak kalması beklenirken şoke eden bir gelişme yaşandı.
İtalya'dan Calcio Napoli ve Nijerya kaynaklı haberlere göre, yıldız oyuncunun 4-6 hafta sonra sahalara geri dönmesi bekleniyor.
25 yaşındaki futbolcunun sol bacağında ciddi bir uyluk sakatlığı yaşadığı ifade edilirken Kasım ayından önce sahalara dönemeyeceği belirtildi.