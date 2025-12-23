Galatasaray’da Uruguay zirvesi: Muslera ikna etti, dünyaca ünlü yıldız Aslan olmaya "Evet" dedi!

Orta saha takviyesi için dünyaca ünlü bir ismi listesine alan Galatasaray, Manchester United’ın süper bücürü Manuel Ugarte için düğmeye bastı. Transferdeki en büyük engel olan ikna sürecini kaptan Fernando Muslera üstlenirken, vatandaşından gelen olumlu sinyaller Florya’da bayram havası estirdi.
Ara transfer dönemi çalışmalarına başlayan Galatasaray'da hedefteki yıldız futbolcuyu ikna görevi Fernando Muslera'ya verildi.
FLAŞ TRANSFER İÇİN MUSLERA DEVREDE
Galatasaray yönetimi, ocak ayında transfer etmek istediği dünyaca ünlü yıldız için Fernando Muslera'yı devreye soktu.
Galatasaray'ın gündemindeki o isim Uruguaylı Manuel Ugarte. Muslera'nın vatandaşını ikna sürecinde etkin rol aldığı ve Ugarte'nin Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı Türkiye Gazetesi'nde yer aldı.
Galatasaray'ın Manuel Ugarte'yi UEFA'nın yüzde 70 kriteri nedeniyle yarım sezonluğuna kiralamak istediği vurgulandı.
Manchester United, 2024-25 sezonu başında kadrosuna kattığı Manuel Ugarte için PSG'ye 50 milyon euro ödemişti.