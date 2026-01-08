Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray’da yüzyılın transferi rafa kalktı: O talep tüm planları alt üst etti

Galatasaray’da yüzyılın transferi rafa kalktı: O talep tüm planları alt üst etti

09:048/01/2026, Perşembe
G: 8/01/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray'ın orta sahası için aylardır beklenen 26 yaşındaki dünya yıldızı transferinde şok gelişme! İspanyol kulübünün 35 milyon euro'luk bonservis inadı ve oyuncunun dudak uçuklatan maaş talebi, sarı-kırmızılı yönetime geri adım attırdı.

Galatasaray'ın orta saha transferi için hedefleri arasında yer alan Pape Gueye'nin yüksek maliyeti planları bozdu.


Villarreal, Senegalli futbolcu için 35 milyon euro istedi. 26 yaşındaki oyuncunun ise senelik 7.5 milyon euro maaş ve 4.5 yıllık bir sözleşme istediği öğrenildi.


70 milyon euroyu bulan bu paket nedeniyle sarı-kırmızılılar frene bastı.


Galatasaray Yönetimi, UEFA tarafından belirlenen, "takım maliyet limiti"ni de aşmamayı amaçlıyor.


#Galatasaray
#Pape Gueye
#Villarreal
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bingöl TOKİ kurasına katılacaklar belli oldu mu?