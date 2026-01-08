Galatasaray’da yüzyılın transferi rafa kalktı: O talep tüm planları alt üst etti

Galatasaray'ın orta sahası için aylardır beklenen 26 yaşındaki dünya yıldızı transferinde şok gelişme! İspanyol kulübünün 35 milyon euro'luk bonservis inadı ve oyuncunun dudak uçuklatan maaş talebi, sarı-kırmızılı yönetime geri adım attırdı.
Galatasaray'ın orta saha transferi için hedefleri arasında yer alan Pape Gueye'nin yüksek maliyeti planları bozdu.
Villarreal, Senegalli futbolcu için 35 milyon euro istedi. 26 yaşındaki oyuncunun ise senelik 7.5 milyon euro maaş ve 4.5 yıllık bir sözleşme istediği öğrenildi.
70 milyon euroyu bulan bu paket nedeniyle sarı-kırmızılılar frene bastı.
Galatasaray Yönetimi, UEFA tarafından belirlenen, "takım maliyet limiti"ni de aşmamayı amaçlıyor.