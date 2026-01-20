Galatasaray’dan 10 numara bombası: Teklif yapıldı, ‘Almada’n gelmeyin!

Galatasaray transferde vites yükseltti. Yönetici Abdullah Kavukcu, 24 yaşındaki süper yetenek için Atletico Madrid ile masaya oturdu. Oyuncuyla ilk temasın kurulduğu ve teklifin iletildiği öğrenilirken, Arjantinli yıldızın sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı belirtildi.
Haluk Yürekli, Galatasaray'ın transferdeki son hamlelerini TV 100'de duyurdu.
Galatasaray'da transferde en yakın oyuncu Noa Lang. Oyuncu tarafı tamam durumda, Napoli ise 'ne kadar alırsam' kısmına bakıyor. Şu ana kadar bitmiş bir şey yok ama bitmeye en yakın oyuncu.
24 yaşındaki Arjantinli sol kanat ve 10 numara oyuncusu, 18 maçta 681 dakika süre alırken 2 gol atıp 1 de asist yaptı. Almada'nın İspanyol deviyle Haziran 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.