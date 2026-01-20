Yeni Şafak
Galatasaray'dan 10 numara bombası: Teklif yapıldı, 'Almada'n gelmeyin!

20/01/2026, Salı
Galatasaray transferde vites yükseltti. Yönetici Abdullah Kavukcu, 24 yaşındaki süper yetenek için Atletico Madrid ile masaya oturdu. Oyuncuyla ilk temasın kurulduğu ve teklifin iletildiği öğrenilirken, Arjantinli yıldızın sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı belirtildi.

Galatasaray yönetimi, özellikle yaratıcılık sorununu çözmek adına Arjantinli yıldız Thiago Almada’yı transfer listesinin başına yazdı.


Haluk Yürekli, Galatasaray'ın transferdeki son hamlelerini TV 100'de duyurdu.


Galatasaray'ın 10 numara pozisyonu için ilgilendiği isim Thiago Almada. Galatasaray bu oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor ve görüşme de yapıldı.


Abdullah Kavukcu, Madrid’e Atletico’nun Arjantinli oyuncusu Thiago Almada için gitmişti. Teklif yapıldı, oyuncuyla da görüşüldü.


Galatasaray'da transferde en yakın oyuncu Noa Lang. Oyuncu tarafı tamam durumda, Napoli ise 'ne kadar alırsam' kısmına bakıyor. Şu ana kadar bitmiş bir şey yok ama bitmeye en yakın oyuncu.


24 yaşındaki Arjantinli sol kanat ve 10 numara oyuncusu, 18 maçta 681 dakika süre alırken 2 gol atıp 1 de asist yaptı. Almada'nın İspanyol deviyle Haziran 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.


