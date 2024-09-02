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Spor

Galatasaray'dan ayrıldı! Haftanın 11'ine seçildi

15:06 - 2/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 15:18 - 2/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Galatasaray'da beklentilerin oldukça uzağında kalan yıldız isim, yeni takımında formda görüntüsüyle dikkat çekiyor. Başarılı futbolcu, haftanın 11'ine adını yazdırdı. İşte ayrıntılar...

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Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray, son olarak ligde Adana Demirspor'u mağlup etti.






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Sarı-kırmızılılarda sezon başında takımdan ayrılan o ismin performansı ise camiayı pişman etti.




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Galatasaray'a büyük umutlarla gelen ancak kilolu görüntüsüyle tepki çeken Tanguy Ndombele, beklentileri karşılayamamıştı.



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Sezon başında Fransız ekibi Nice'in yolunu tutan Fransız yıldız, fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekmişti.


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27 yaşındaki futbolcu, Angers karşısında alınan 4-1'lik galibiyetin ardından L'Equipe tarafından Fransa Ligue 1'de haftanın ilk 11'ine seçildi.

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Nice forması altında toplam 3 maça çıkan Ndombele, 1 asist yaptı.

#Galatasaray
#Tanguy Ndombele
#Nice
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