Galatasaray'dan ayrıldı! Haftanın 11'ine seçildi

Galatasaray'da beklentilerin oldukça uzağında kalan yıldız isim, yeni takımında formda görüntüsüyle dikkat çekiyor. Başarılı futbolcu, haftanın 11'ine adını yazdırdı. İşte ayrıntılar...
Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray, son olarak ligde Adana Demirspor'u mağlup etti.
Sarı-kırmızılılarda sezon başında takımdan ayrılan o ismin performansı ise camiayı pişman etti.
Galatasaray'a büyük umutlarla gelen ancak kilolu görüntüsüyle tepki çeken Tanguy Ndombele, beklentileri karşılayamamıştı.
Sezon başında Fransız ekibi Nice'in yolunu tutan Fransız yıldız, fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekmişti.
27 yaşındaki futbolcu, Angers karşısında alınan 4-1'lik galibiyetin ardından L'Equipe tarafından Fransa Ligue 1'de haftanın ilk 11'ine seçildi.
Nice forması altında toplam 3 maça çıkan Ndombele, 1 asist yaptı.