Galatasaray'dan dev transfer operasyonu: Süper Lig kulübüyle masaya oturuldu!

Şampiyonlar Ligi'nde ilk aşamayı geçen Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-Kırmızılılar Avrupa'daki transfer görüşmelerinin yanı sıra Süper Lig'de de dikkat çekici bir girişimde bulunuyor.
Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray, transfer çalışmalarını devam ettiriyor. Sarı-Kırmızılılarda görüşmelerin bir kısmı Avrupa'da sürerken bir kısmı da yerel piyasada gerçekleşiyor.
Galatasaray'ın yerel piyasada transfer gündemindeki ilk isim Maestro. Alanyaspor'da başarılı bir performans sergileyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için randevu alan sarı kırmızılı kulüp, bir ismi daha transfer etmek istiyor.
Galatasaray'ın Maestro dışında Alanyaspor'dan istediği isim ise Ümit Akdağ.
Teknik direktör Okan Buruk'un Maestro'yu 23 yaş altı kontenjanında kullanabilecek olması sebebiyle istediği aktarıldı. Galatasaray'da Maestro'nun orta saha rotasyonuna eklenmesi planlanıyor.
Ümit Akdağ ise Abdülkerim Bardakçı'nın alternatifi olarak düşünülüyor. Genç oyuncunun da Galatasaray'da forma giymeye sıcak baktığı belirtiliyor.
Alanyaspor yönetiminin Maestro transferi için 10 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği belirtiliyor.
Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Maestro transferi hakkında önceki günlerde yaptığı açıklamada "Takımdan gitmesini istemediğim bir oyuncu ancak iyi para getirirse satılabilir" ifadesini kullanmıştı.
Galatasaray yönetiminin birkaç gün içinde Alanyaspor ile transfer masasına oturması bekleniyor. Akdeniz ekibinin sarı kırmızılı yöneticilere randevu verdiği ve Maestro ile Ümit Akdağ transferinin pazarlığının yapılacağı ifade edildi.