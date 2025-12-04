Yeni Şafak
Galatasaray'dan Fenerbahçeli yıldız için 'taciz ve teşhircilik' suç duyurusu!

07:484/12/2025, Perşembe
G: 4/12/2025, Perşembe
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından PFDK'ya sevk edilmeyen Fenerbahçeli futbolcu, Galatasaray Kulübü tarafından yargıya taşındı. Galatasaray, bugün Anadolu Adliyesi'ne başvurarak yıldız futbolcu için "taciz ve teşhircilik" yaptığı yönünde suç ihbarında bulundu. İşte detaylar.

Fenerbahçe- Galatasaray derbisi sonrası Galatasaray Kulübü, Fenerbahçeli John Duran'ın gol sevinciyle ilgili suç ihbarında bulundu.

Fenerbahçe – Galatasaray derbisi sırasında yaşanan olaylar ve derbi sonrası yapılan açıklamaların ardından her iki kulüpten de bazı isimler PFDK’ya sevk edilmişti.


Fenerbahçeli futbolcu John Duran'ın Galatasaray derbisinde attığı gol sonrası yaşadığı sevinciyle ilgili ise PFDK’ya sevkine gerek görülmemişti.


Bu gelişme sonrası Galatasaray Kulübü bugün, Anadolu Adliyesi'ne Jhon Duran'la ilgili taciz ve teşhircilik yaptığı yönünde suç ihbarında bulundu.


