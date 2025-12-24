Geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray formasını giyen ve sergilediği performansla bir türlü istenileni veremeyen yıldız isim, yeni takımında çıkış yakalayarak iki yıl sonra milli takımdan davet aldı.
Geride bıraktığımız yıllarda Galatasaray forması giyen yıldız isim, sarı-kırmızılılardan ayrıldıktan sonra eski günlerine geri döndü.
Galatasaray'da bir türlü istenilen performansı veremeyen ve teknik direktör Okan Buruk ile sorun yaşayan Wilfried Zaha, tribünlerden de tepki görmüştü. Zaha, MLS'e döndükten sonra formda grafiğiyle adından söz ettiriyor.
Charlotte ile 42 karşılaşmaya çıkan Zaha, 10 gol atıp 7 asistlik performans sergiledi. 33 yaşındaki kanat oyuncusu, Fildişi Sahili'nin Afrika Kupası kadrosuna davet edildi. Wilfried Zaha, böylelikle yaklaşık iki yıl sonra milli takıma döndü.
Fildişi Sahili Teknik Direktörü Emerse Fae, Zaha için "Formuyla geri döndü. Birkaç haftadır onunla konuşuyorduk. Bu turnuva için onun tecrübesi ve yeteneğinin avantaj olabileceğini düşündük. Milli takımda yeni değil ve takıma uyum sağladı." ifadelerini kullandı.