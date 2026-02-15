Galatasaray'dan kiralık gitmişti! Kabusu yaşadı

Bonservisi Galatasaray'da olan ve Southampton'ın sezon sonuna kadar kiraladığı Elias Jelert ilk 11'de başladığı maçta etkili performansıyla dikkat çekti. 4 top kapan, 3 pas arası yapan Danimarkalı sağ bek, 2 kez de kilit pas attı. NTV Spor'da yer alan habere göre Jelert, başarılı bir oyun sergilediği maçın 103. dakikasında yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle yerini James Bree'ye bıraktı.