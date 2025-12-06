Galatasaray'dan Metehan Baltacı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı hakkında, sarı-kırmızılı kulübün aldığı karar ortaya çıktı.
Galatasaray'ın 23 yaşındaki genç stoperi Metehan Baltacı, bahis soruşturması neticesinde gözaltına alındı.
Metehan Baltacı, daha önce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 9 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı.
Sabah'ın haberine göre; genç oyuncu, mahkeme tarafından suçlu bulunması halinde sarı-kırmızılılar, oyuncunun kontratını tek taraflı olarak feshedecek.
Dün gerçekleştirilen son operasyonda savcılık, Metehan’ın kendi takımına bahis oynadığını açıklamıştı.
Sarı-kırmızılı takımın altyapısından yetişen Metehan, İskenderunspor, Manisa FK ve Eyüpspor'da kiralık olarak forma giymişti.