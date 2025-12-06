Yeni Şafak
Galatasaray'dan Metehan Baltacı kararı

Galatasaray'dan Metehan Baltacı kararı

11:136/12/2025, Cumartesi
G: 6/12/2025, Cumartesi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı hakkında, sarı-kırmızılı kulübün aldığı karar ortaya çıktı.

Galatasaray'ın 23 yaşındaki genç stoperi Metehan Baltacı, bahis soruşturması neticesinde gözaltına alındı.

Metehan Baltacı, daha önce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 9 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı.

Sabah'ın haberine göre; genç oyuncu, mahkeme tarafından suçlu bulunması halinde sarı-kırmızılılar, oyuncunun kontratını tek taraflı olarak feshedecek.

Dün gerçekleştirilen son operasyonda savcılık, Metehan’ın kendi takımına bahis oynadığını açıklamıştı.

Sarı-kırmızılı takımın altyapısından yetişen Metehan, İskenderunspor, Manisa FK ve Eyüpspor'da kiralık olarak forma giymişti.

