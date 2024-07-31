Galatasaray’dan sürpriz hamle: 16 milyonluk 10 numara bedavaya geliyor

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, aradığı orta sahayı Rusya’da buldu. Piyasa değeri 16 milyon euroyu gören futbolcunun bonservisi elinde bulunuyor. Sarı-kırmızılılar başarılı futbolcuyu bonservissiz olarak transfer etmeye çok yakında. Detaylar haberimizde.
Son olarak sağ beke Elias Jelert'i transfer eden ve merkez orta saha transferi için girişimlerine devam eden Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi.
Sarı-kırmızılıların gündemine, son olarak Rusya Ligi ekiplerinden Lokomotiv Moskova forması giyen ve şu anda bonservisi elinde olan 28 yaşındaki Anton Miranchuk'un girdiği öğrenildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, İtalyan ekiplerinin de gündeminde yer alan Miranchuk'un durumunu araştırdığı ve kararını kısa süre içerisinde vereceği öğrenildi.
Okan Buruk, 28 yaşındaki futbolcu için olumlu rapor verirse Galatasaray Yönetimi Miranchuk için harekete geçecek.
Miranchuk, geride kalan sezonda 38 maçta süre bulurken 8 gol attı ve 7 asist yaptı.
Anton Miranchuk kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Anton Miranchuk, 17 Ekim 1995 tarihinde Slavyansk-na-Kubani, Rusya'da doğdu.
Futbol kariyerine, ikiz kardeşi Aleksey ile birlikte genç yaşlarda başladı.
Anton, profesyonel kariyerine Rusya'nın köklü kulüplerinden Lokomotiv Moscow'da başladı.
Lokomotiv Moscow ile Rusya Premier Ligi şampiyonlukları yaşadı ve kariyerini bu kulüpte istikrarlı bir şekilde sürdürdü.