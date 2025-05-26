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Galatasaray'dan sürpriz transfer: Gelir gelmez kiralık gidecek

Galatasaray'dan sürpriz transfer: Gelir gelmez kiralık gidecek

14:4926/05/2025, Pazartesi
G: 26/05/2025, Pazartesi
DHA
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Süper Lig şampiyonu Galatasaray, genç bir golcüyü kadrosuna katıyor. Bu sezon 21 kez fileleri havalandıran 20 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık anlaşma sağlandı.

Süper Lig'de üst üste üçüncü, toplamda 25'inci kez şampiyon olarak formasına 5'inci yıldız takma hakkını elde eden Galatasaray, sürpriz bir transfere imza atıyor.

Genç transfer hamlesini yapan sarı-kırmızılılar, 3. Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor'un 20 yaşındaki golcüsü Ali Habeşoğlu'yla anlaştı.

Galatasaray'ın, Ayvalıkgücü'yle 3. Lig'de play-off finali oynayan 1.90 boyundaki genç milli futbolcuyu 4 yıllığına renklerine bağlayacağı, kamp döneminin ardından tecrübe kazanması için yeni sezonda 1. Lig'e kiralık yollamayı planladığı belirtildi.

Hatayspor'da profesyonel olup 2 yıl önce Somaspor'dan Ayvalık'a transfer olan Ali Habeşoğlu, bu sezon 3. Lig'de 21 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. 

Takımının geçen hafta Küçükçekmece Sinopspor'la oynadığı Play-Off maçında hat-trick yapan Ali Habeşoğlu, sezon içinde performansıyla U20 Milli Takımı'na seçildi. 

Ayvalıkgücü'yle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan futbolcu dün Antalya'daki play-off finalinde Kahramanmaraş İstiklalspor önündeki 3-1'lik yenilginin üzüntüsünü yaşadı.

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