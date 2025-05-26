Galatasaray'dan sürpriz transfer: Gelir gelmez kiralık gidecek

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, genç bir golcüyü kadrosuna katıyor. Bu sezon 21 kez fileleri havalandıran 20 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık anlaşma sağlandı.

1 /6 Süper Lig'de üst üste üçüncü, toplamda 25'inci kez şampiyon olarak formasına 5'inci yıldız takma hakkını elde eden Galatasaray, sürpriz bir transfere imza atıyor.

2 /6 Genç transfer hamlesini yapan sarı-kırmızılılar, 3. Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor'un 20 yaşındaki golcüsü Ali Habeşoğlu'yla anlaştı.

3 /6 Galatasaray'ın, Ayvalıkgücü'yle 3. Lig'de play-off finali oynayan 1.90 boyundaki genç milli futbolcuyu 4 yıllığına renklerine bağlayacağı, kamp döneminin ardından tecrübe kazanması için yeni sezonda 1. Lig'e kiralık yollamayı planladığı belirtildi.

4 /6 Hatayspor'da profesyonel olup 2 yıl önce Somaspor'dan Ayvalık'a transfer olan Ali Habeşoğlu, bu sezon 3. Lig'de 21 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

5 /6 Takımının geçen hafta Küçükçekmece Sinopspor'la oynadığı Play-Off maçında hat-trick yapan Ali Habeşoğlu, sezon içinde performansıyla U20 Milli Takımı'na seçildi.