Galatasaray’ın Boey hayali yıkılıyor: Fransa'dan dev talip!

Galatasaray’ın eski oyuncusu Sacha Boey için transfer ısrarı sürüyor. Sarı-kırmızılılar Okan Buruk’un talebiyle Boey’i geri almak için Bayern ile görüşmelere başladı ve satın alma opsiyonlu kiralama teklif etti. Galatasaray’a transferde Fransa’dan dev bir rakip çıktı.

1 /6 Bayern Münih'te Sacha Boey defteri kapanıyor. Ocak ayında Galatasaray'dan 30 milyon euroya transfer edilen Fransız sağ bek, beklenen performansı sergileyemedi.



2 /6 Alman devinin yaz aylarında Boey ile yollarını ayırması bekleniyor. Boey için hem eski kulübü Galatasaray hem de Marsilya devrede.



3 /6 L'Equipe'in haberine göre; Bayern Münih, Boey'nin ayrılığı sonrasında sağ bek hattını güçlendirmek adına Chelsea forması giyen Malo Gusto'nun durumunu sordu.



4 /6 22 yaşındaki Fransız futbolcu, şu anda Chelsea ile birlikte ABD'de bulunuyor ve Paris Saint-Germain ile oynanacak FIFA Kulüpler Dünya Kupası finaline hazırlanıyor.



5 /6 Gusto, 2023 Ocak'ta Lyon'dan Chelsea'ye 30 milyon euro karşılığında transfer olmuş, sezonun kalanını Fransız kulübünde kiralık geçirmişti. O tarihten bu yana Chelsea’de istikrarlı bir şekilde forma giyen genç oyuncu, 84 maçta 11 asistlik katkı yaptı.

