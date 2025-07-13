Galatasaray’ın Boey hayali yıkılıyor: Fransa'dan dev talip!

Galatasaray’ın eski oyuncusu Sacha Boey için transfer ısrarı sürüyor. Sarı-kırmızılılar Okan Buruk’un talebiyle Boey’i geri almak için Bayern ile görüşmelere başladı ve satın alma opsiyonlu kiralama teklif etti. Galatasaray’a transferde Fransa’dan dev bir rakip çıktı.
Bayern Münih'te Sacha Boey defteri kapanıyor. Ocak ayında Galatasaray'dan 30 milyon euroya transfer edilen Fransız sağ bek, beklenen performansı sergileyemedi.
Alman devinin yaz aylarında Boey ile yollarını ayırması bekleniyor. Boey için hem eski kulübü Galatasaray hem de Marsilya devrede.
L'Equipe'in haberine göre; Bayern Münih, Boey'nin ayrılığı sonrasında sağ bek hattını güçlendirmek adına Chelsea forması giyen Malo Gusto'nun durumunu sordu.
22 yaşındaki Fransız futbolcu, şu anda Chelsea ile birlikte ABD'de bulunuyor ve Paris Saint-Germain ile oynanacak FIFA Kulüpler Dünya Kupası finaline hazırlanıyor.
Gusto, 2023 Ocak'ta Lyon'dan Chelsea'ye 30 milyon euro karşılığında transfer olmuş, sezonun kalanını Fransız kulübünde kiralık geçirmişti. O tarihten bu yana Chelsea’de istikrarlı bir şekilde forma giyen genç oyuncu, 84 maçta 11 asistlik katkı yaptı.
Bayern'in Gusto için resmi girişimde bulunup bulunmayacağı, Boey'nin transferinin netlik kazanmasına bağlı olacak.