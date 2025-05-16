Galatasaray’ın eski yıldızı parlıyor: Tarihi zaferi iki kez yaşattı!

Liverpool (2008-2010): Premier Lig’de 56 maçta forma giydi, ancak teknik direktör Rafael Benítez ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle ayrıldı.





Olympiakos (2010-2011): Yunanistan’da lig şampiyonluğu yaşadı.

Galatasaray (2011-2014): Türkiye’ye 3 milyon Euro’ya transfer oldu. Süper Lig’de 80 maçta 4 gol ve 10 asist yaptı, 2 Süper Lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Süper Kupası ve 1 Türkiye Kupası kazandı. 2012’de Felipe Melo ile yaşadığı tartışma gündem oldu.

Sonrası: Watford, Udinese, Mallorca, Zavrc ve FC Koper’de oynadıktan sonra 2016’da futbolu bıraktı.























