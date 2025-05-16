Galatasaray’ın eski yıldızı parlıyor: Tarihi zaferi iki kez yaşattı!

Bir dönem Galatasaray forması giyen ve Liverpool’un efsane isimlerinden biri olan Albert Riera, Slovenya’da tarih yazıyor. UEFA Konferans Ligi’nde çeyrek final başarısı yakalayan genç teknik adam, FC Koper’i 4-0 mağlup ederek kupayı kaldırırken, 55 maçta 1.69 puan ortalamasıyla istikrarını kanıtladı.
Bir dönem Galatasaray'da futbolculuk ve yardımcı antrenörlük yapan Albert Riera, Slovenya takımı NK Celje'de tarih yazmaya devam ediyor.
Bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale kadar yükselen ve kulüp tarihinin Avrupa kupalarındaki en büyük başarısını yakalayan Riera, Fiorentina'yı zorlasa da elenmekten kurtulamamıştı.
Slovenya liginde ise 34 maç sonunda 57 puanla dördüncü sırada yer alan Celje, Slovenya Kupası'nda istediğini aldı.
Slovenya Kupası finalinde FC Koper'i 4-0 mağlup eden Celje, tarihinde ikinci kez bu kupayı müzesine götürdü.
Genç çalıştırıcı, 2024 yılında göreve geldi ve toplamda 55 resmi maçta 1.69 puan ortalaması tutturdu.
Albert Riera kimdir?
Albert Riera Ortega, 15 Nisan 1982’de İspanya’nın Manacor kentinde doğan eski profesyonel futbolcu ve teknik direktördür. Sol kanat ve sol bek mevkilerinde oynayan Riera, kariyeri boyunca Mallorca, Bordeaux, Espanyol, Manchester City, Liverpool, Olympiakos ve Galatasaray gibi önemli kulüplerde forma giymiştir.
İspanya Milli Takımı’nda 16 maçta 4 gol kaydetmiş ve 2009 FIFA Konfederasyonlar Kupası’nda ülkesini temsil etmiştir.
Futbolculuk Kariyeri:
Mallorca (2000-2003): Profesyonel kariyerine doğduğu şehrin takımı Mallorca’da başladı. 2002-03 sezonunda Copa del Rey başarısında önemli rol oynadı.
Bordeaux (2003-2005): Fransa Ligue 1’de iki sezon forma giydi, UEFA Kupası’nda çeyrek finale yükseldi.
Espanyol (2005-2008): 2006-07 sezonunda UEFA Kupası finaline ulaşan takımıyla dikkat çekti; finalde Sevilla’ya penaltılarla kaybettiler.
Liverpool (2008-2010): Premier Lig’de 56 maçta forma giydi, ancak teknik direktör Rafael Benítez ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle ayrıldı.
Olympiakos (2010-2011): Yunanistan’da lig şampiyonluğu yaşadı.
Galatasaray (2011-2014): Türkiye’ye 3 milyon Euro’ya transfer oldu. Süper Lig’de 80 maçta 4 gol ve 10 asist yaptı, 2 Süper Lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Süper Kupası ve 1 Türkiye Kupası kazandı. 2012’de Felipe Melo ile yaşadığı tartışma gündem oldu.
Sonrası: Watford, Udinese, Mallorca, Zavrc ve FC Koper’de oynadıktan sonra 2016’da futbolu bıraktı.
Teknik Direktörlük Kariyeri:
Galatasaray (2020-2022): Fatih Terim’in ekibinde yardımcı antrenörlük yaptı, ardından Domenec Torrent’in staffına katıldı.
Olimpija Ljubljana (2022-2023): Slovenya’da lig ve kupa şampiyonluğu kazanarak çifte kupa başarısı elde etti.
Celje (2023-2024): Slovenya PrvaLiga’da şampiyonluk ve kupa kazandı.